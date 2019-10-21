上海市台辦主任李文輝21日預計與台北市長柯文哲會面，外界關注是否會討論明年雙城論壇，柯文哲表示，通常都是4月以後才談當年的雙城論壇，現在談都還太早，他只是歡迎對方來台旅遊，還有就是錢要花完才可以回去。

台灣國質疑柯李會面不公開是因為要報告政績，柯文哲指出，政績為什麼要跟上海台辦報告？這邏輯就聽不懂，他也反批質疑「差太遠了吧」。

今年柯市府赴上海雙城論壇鬧出「直播事件」，外界認為柯是否會當面再解釋？柯說，這件事早就結束了，這問題還有後續嗎？這事就是大家擦槍走火，同樣是講中文有時候還是會誤解。

至於拜會中是否討論明年雙城論壇，柯文哲強調，雙城論壇按照他的經驗，都不會現在談，都是到差不多4月以後才開始談，現在談都太早了，他們自己大陸的模式，一定要到兩會開完，對台工作小組開完，才有一個對台計畫，通常都是4月以後才會談當年的雙城論壇，現在談，他們自己都還沒搞定。

至於要談什麼？柯文哲僅說，say hello啊，歡迎來台灣旅遊，還有就是錢要花完才可以回去。

(中時 )