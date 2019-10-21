總統蔡英文日前曾表示，今年第一季、第二季，台灣經濟成長率都是亞洲四小龍第一名，預估今年全年成長率也會是四小龍第一。對此，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千直言，台灣現在的問題，不是「成長」問題，是「分配」問題。他也認為，蔡英文沉迷在經濟數據中志得意滿，卻「忽略民眾真實的感受」，讓這樣麻木的政府繼續連任下去，台灣的貧富差距只會越來越大，最終撕裂成為兩個世界。

孫大千在臉書指出，台灣現在的問題，不是「成長」問題，是「分配」問題。既然台灣今年上半年的經濟成長是四小龍第一名，為什麼薪資水平不是四小龍第一名？若預估今年全年也是四小龍第一名，蔡英文可以保證年底的時候，台灣的薪資水平也是四小龍第一名？

對於蔡英文說台商今年至今已回流投資6100億、外商也一直投資，孫質疑，工作機會為什麼沒有增加？在勞動市場當中，因為工作的需求沒有增加，自然無法有效提升薪資水平，這些投資的資金究竟跑去哪？

孫大千提及，台塑集團總裁王文淵日前才表示，台灣總經數據看似樂觀，實際卻是「有量無價」，整體景氣未見轉好。孫批蔡為了欺騙選票，只會拿出一堆漂亮的數字來粉飾太平，對現在大多數還在低薪過勞環境當中掙扎的勞工朋友來說，是一大諷刺？

「當主計總處沾沾自喜的公佈了，台灣107年勞工年總報酬高達73萬1,000元的成績時，只不過是再一次突顯出，台灣大多數的受薪階級的薪資水平都是遠低於平均值的悲哀事實」。孫大千直言，蔡英文只會沉迷在經濟數據當中志得意滿，卻完全忽略民眾真實的感受，讓這樣麻木的政府繼續連任下去，台灣的貧富差距只會越來越大，最終撕裂成為兩個世界。

(中時電子報)