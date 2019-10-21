港女命案兇嫌陳同佳傳出有意來台投案。行政院長蘇貞昌上午表示，香港特首林鄭月娥是配合中國的，陳同佳送台只是為了將林鄭的送中合理化，過去香港不跟我們司法互助互動，現在還弄送中還要來送台灣，我們絕不會陷入中國圈套。蘇揆也批總統參選人韓國瑜配合林鄭進行政治操作。

蘇揆說，林鄭月娥是配合中國的，香港人殺了香港人，現在在香港監獄裡林鄭不辦，過去政府一再要求透過司法互助她理都不理，現在突然態度丕變，說要送來台灣，這非常詭異，我們不是韓國瑜，不是到香港就去拜訪林鄭月娥，畢恭畢敬什麼都說是，現在韓國瑜又說要跟她配合。

蘇揆並指出，林鄭月娥後面是中國，而且「她是企圖用送台灣來讓她的送中合理化」，現在香港的民眾這麼反送中，呼籲林鄭月娥好好聽取香港人民的意見，回應民意的要求，不要來做這種政治操作。

蘇揆說，他同時也向國人同胞報告，國家主權最最重要，有主權才有司法管轄權，很奇怪的看到要選總統的人韓國瑜，卻對過去香港不跟我們司法互助互動，現在還弄送中還要來送台灣，我們絕不會陷入中國圈套，也特別呼籲這些政治人物，為台灣講講話守台灣的主權才是第一，像現在香港沒有主權，才讓中國予取予求。

蘇揆也表示，他也深感詭異的是，陳同佳在香港如果出獄了，人他就自由自在，怎麼不在香港過好日子，突然說要來台灣面對殺人罪的審判，這也不符 合人性、不符合常情，所國家安全、國家主權、政府會嚴格把關守住台灣的安全，向國人同胞報告一定會做到最好。

(中時 )