40歲的醫師娘吳采柔3年內連生兩胎，最胖胖到70公斤，如今在中醫師老公協助下幫她瘦回少女時代的身型。（馮惠宜攝）

有個醫師老公好幸福哦！40歲的醫師娘吳采柔靠中醫師老公林育誠調理，正常吃、正常餵母乳，就瘦回少女身型。（馮惠宜攝）

怎麼可能？40歲的醫師娘吳采柔3年內連生兩胎，身高162的她，最胖胖到70公斤，但在8個月內靠中醫師老公協助幫她身體結構調整，並輔以中藥調理，順利減回少女時代的身型，體重維持在53、54公斤，讓許多同輩都稱羨不已。

醫師娘吳釆柔表示，自己是在產後接受中醫師老公林育誠為她進行身體結構調整和中藥調理，加上親餵母乳，以及三餐在家吃飯，避免外食的高油、高鹽、高糖，才能夠既保有充足的乳汁，又能夠瘦身。

林育誠表示，身體結構調整是運用手法或針灸將生產後的身體結構調整到合適狀態，讓身體盡快恢復正常代謝，回復產前的身材及該有的生理功能。

他指出，孕婦在懷孕的過程裡，因為身型變化過大，造成身體結構有所改變，產後少了胎兒在體內的影響這時正是可以調整身體回到合適結構。另外在產後帶小孩方面，因長久時間抱小孩及和小孩睡時的身體緊繃而造成手臂痠、肩頸痠痛、腰痠背痛、小腿時而脹感不適，也常需要身體結構調整來減輕帶小孩而引起的痠痛。

吳釆柔表示，除了接受中醫師老公的身體結構調整及中藥調理，為了哺餵母乳，她三餐正常飲食，家人吃什麼，她就吃什麼，又因為要照顧小孩，很難有機會出門，所以三餐在家吃飯，能夠既保有充足的乳汁，又能夠避免外食的高油、高鹽、高糖帶來的肥胖，如此連續兩胎，每一胎都餵足8個月的奶水，當兩個寶寶都斷奶後，她才開始遵行醫師的減重衛教，包括三餐正常吃，晚上少吃澱粉類等，也一直唯持體重在53到54公斤內。

(中時 )