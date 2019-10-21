風靡粉絲的麥當勞「美樂蒂萬用置物籃」首度來台！台灣麥當勞搶攻「萌商機」，將於本月23日上午11點起開賣，11月19日前凡於餐廳內購買任何套餐加價269元或單買319元，即可將超Q萌的「美樂蒂萬用置物籃」拎回家。

麥當勞「美樂蒂萬用置物籃」典粉嫩的美樂蒂外型，巧妙設計可容納一包麥當勞薯條與飲料，亦可收納小物，加上可愛的把手，手提、車掛或平擺於桌面都好用，台灣麥當勞提醒，每人每次消費最多購買兩個，全台限量發行近6萬個，秒殺可期。

美樂蒂My Melody於1975年誕生，可愛的外型不僅是三麗鷗最受歡迎的角色之一，明年更要邁入45週年，台灣麥當勞此次特別推出「美樂蒂萬用置物籃」，可愛又實用的獨特設計，不僅要帶給顧客最萌的外出必備小物，更要讓美樂蒂My Melody的粉絲提前為偶像歡慶45歲生日。

麥當勞『美樂蒂萬用置物籃』，除了可巧妙擺入麥當勞的飲料與薯條，亦可擺在辦公室作收納盒或出門遊玩攜帶，更特別的是可以掛在汽車椅背上，粉絲隨時隨地都能擁有美樂蒂的陪伴。相信此次亞洲熱賣的「美樂蒂萬用置物籃」將再掀收藏熱潮，麥當勞預估在開賣首日，為餐廳帶來1成的來客數成長。

(工商 )