郭婞淳上屆全運會跳級參加63公斤量級，結果輕鬆摘金，本屆與奧運接軌，報名參加59公斤量級，抓舉項目從90公斤開把，緊接著95公斤與100公斤都毫不費力的成功舉起，

郭婞淳甫在上個月的泰國世界錦標賽59公斤量級，以抓舉106公斤、挺舉140公斤、總和246公斤拿下2金1銀好成績，雖在抓舉項目不敵北韓選手崔孝辛，但依舊改寫挺舉和總和兩項世界紀錄。郭婞淳在這個量級可說是世界第一，就連舉重強國大陸也都只能俯首稱臣。

郭婞淳今日牛刀小試，抓舉項目等到其他參賽選手都舉完之後才登場，教練林敬能略嫌保守的讓郭婞淳從90公斤開把，抓舉成績100公斤。

比賽來到郭婞淳最拿手的挺舉項目，其他選手最好的成績只有96公斤，而郭婞淳的開把重量就來到了133公斤，和世錦賽第一次重量相同，一氣呵成的舉起，總和233公斤篤定奪金。

郭婞淳的第二次重量調整到137公斤，與世錦賽的步調一樣，同樣是難不倒女神，

第三次郭婞淳選擇141公斤，挑戰自己保持的140公斤世界紀錄，林敬能在旁大喊加油，可惜郭婞淳挑戰失敗，最終總和237公斤替台東縣拿下金牌。

(中時電子報)