浮雲客棧以智能管理為特色，不但省去櫃檯的服務人力，提早抵達也能透過機器手臂寄放行李。（馮惠宜攝）

相準2020年大選後經濟前景，以及水湳經貿園區開發在即，台中逢甲商圈新飯店、商旅今年以來爆增，為求市場區隔業者獨樹一格，上個月開幕的余舍行旅以擁有窗邊浴缸雙人房為特色；另近日開幕的浮雲客棧則標榜是全台最大的機器人智能旅店。

逢甲商圈素有全台第一大夜市之稱，近年雖然國內旅遊市場萎靡不振，但仍有不少飯店覓地插旗，包括豐邑逢甲商旅、隱和旅，余舍行旅上月初開幕，而浮雲客棧則是本月16日開幕，國際連鎖飯店：假日智選也計畫在年底進駐；業者坦言，此地不但有國內外遊客的基本盤，又臨近中科，未來水湳經貿園區計畫建置容納5千攤的會展中心，也可望帶來商務客。

而未求市場區隔，新入住飯店業也各有賣點，位於台中西屯區環中路二段「余舍行旅」

，臨中彰快速道以及高速公路，設計師透過永久棟距大膽在中高樓層設置窗邊浴缸雙人房，浴缸房型各有特點，其中還有一間客房就直把浴缸放在露天陽台，讓旅客在陽台的桂花樹下的檀香木桶泡澡，體會與大自然親近的感受。

另，新開幕的浮雲客棧號稱是全台最大的機器人智能旅店，以智能管理挑戰星級飯店服務規格，不但省去櫃檯的服務人力，連送備品的服務也用智能自走車取代，簡易的輸入訂房人資料就能自助取得房卡，提早抵達也能透過機器手臂寄放行李，高度保有房客隱私，並且帶來不同的旅遊樂趣。

(中時 )