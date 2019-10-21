2020總統大選國民黨總統參選人韓國瑜民調持續落後，POP Radio 主持人黃暐瀚邀請國民黨中央委員連勝文到《POP撞新聞》接受專訪，連勝文坦言「從民調看來確實會很辛苦」，但他強調國民黨當然要全力支持黨的候選人，不能說辛苦就不做，仍希望總統能勝選且國會過半。連勝文也透露父親連戰將擔任韓國瑜後援會總會長，將盡全力幫韓國瑜選舉。

針對外界指國民黨未力挺韓國瑜，如前總統馬英九或黨主席吳敦義，連勝文表示「大家都知道馬英九執政八年我都是邊緣人」，平常跟馬沒什麼來往，也不需要刻意幫馬說好話，因此自己講的話還算有些公信力，「我相信馬英九絕對是希望韓國瑜當選、希望國民黨贏」。

連勝文表示國民黨內聰明的人很多，有些人會去計算明年選後甚至2024自己的位置，「最妙的是很多人自己那份算完還幫別人算」。連勝文表示在這個節骨眼上如果大家都還在想自己的事情，思考明年選後可以爭取到的位置，「那選舉會很危險」，他指出現在選民越來越聰明，都看得出來，「政治人物幫自己算越多，票反而越少」，不能讓支持者失望。

連勝文強調不光是指黨中央，還包含很多人，有能力提升韓國瑜支持度的人黨內有很多，但這些人不能只想著自己，不然力量會互相抵消。

連勝文在受訪過程，除證實他父親、國民黨榮譽黨主席連戰將接任韓全國後援會總會長，也表示他們父子早已為國民黨提名總統及立委參選人輔選。

過去參選台北市長也曾被汙名化的連勝文表示，他支持韓國瑜先請假市長，面對面與選民溝通。其實他在基層接觸到的人，沒有人認為韓是「草包」，韓是政大東亞所碩士，當過議員、立委、北農總經理，又創辦學校，怎可能是草包？那只是民進黨刻意貶低韓，要毀滅韓的形象，他支持韓與選民面對面溝通，選民就能清楚韓絕非草包。

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(中時 )