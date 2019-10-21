蔡英文總統今天表示，自從她上任以來，政府團隊就致力提升社會全方位的人權保障，如同民主化的進程一樣，人權也是需要一步步去推動的，政府每一天都在努力，要將台灣打造成一個更公平、更公正的地方。

蔡英文今天上午出席「國際人權聯盟第40屆年會開幕」以英文致詞表示，這次是「國際人權聯盟」成立近百年來第一次在亞洲舉辦年會，並且在台灣舉行，別具意義。

自從她上任以來，政府團隊就致力提升社會全方位的人權保障，除致力於消弭職場對女性的工作限制與歧視，並推動司法改革，讓人民可以相信司法；政府也強化了社會安全網，提升對弱勢族群的照顧和保障。今年，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，「這不是一個容易的過程，但最終我們達成了」。

她說，台灣雖然不是聯合國會員，但已將許多重要的人權公約國內法化。為確保全面落實這些保護規範，政府主動建立了獨特的審查程序，邀請國際人權專家來台檢視，並和台灣的民間團體及政府機關交流，以將人權觀念深植社會。

蔡英文指出，台灣雖然在推動人權保障方面有進展，但我們知道工作才剛起步而已。政府是無法獨力完成這項工作的，台灣的非政府組織在這個過程中，扮演非常關鍵的角色，除了和政府一起合力確保人民權利，並幫助我們與社會大眾溝通。

如同民主化的進程一樣，她說，人權也是需要一步步去推動的，我們前面還有很漫長的路要走，許多議題有待解決。因此，政府每一天都在努力，要將台灣打造成一個更公平、更公正的地方，她相信與會貴賓也都抱持同樣的使命。她感謝大家的參與，希望能學習到他們的寶貴經驗，同時分享台灣努力的過程，共同提升世界各地的人權。

(工商 )