國家衛生研究院生技與藥物研究所助理研究員王鴻俊（中）今天發表去勢抗藥性前列腺癌治療新策略。鄭郁蓁攝影

攝護腺癌登上今年十大癌症第四名

前列腺癌（即攝護腺癌）今年登上國人十大癌症第四名，是男性老年後常見癌症，過去前列腺癌只能採賀爾蒙療法或切除睪丸的去勢療法，但往往仍會造成癌細胞轉變成「去勢抗性前列腺癌」而再度復發，且無藥可醫。國家衛生研究院歷時五年，發現人體中兩個蛋白質PKM2、KDM8是促進癌細胞生長的元兇，只要抑制住，就能降低八成癌細胞的生長，研究提供未來新藥研發方向，成果不但全球首見，更登上2019年腫瘤領域重要期刊《Oncogene》。

台灣邁入高齡化社會，前列腺發生率也逐年上升，根據國健署統計，2016年共5359人罹患前列腺癌，造成1347人死亡，美國癌症協會公布「2018年全球癌症統計數據」也指出，前列腺癌高居第三位，僅次於肺癌及乳癌，前列腺癌對男性健康的威脅與日俱增。

國家衛生研究院生技與藥物研究所王鴻俊與台北醫學大學院士龔行健研究團隊，分析多種前列腺癌細胞株及進行動物實驗結果發現，人體中蛋白質丙酮酸激酶(PKM2)、組蛋白去甲基酶(KDM8)扮演去勢抗性前列腺癌細胞生長的重要角色。

王鴻俊表示，過去攝護腺癌治療方式都會先採取賀爾蒙療法或是睪丸切除的去勢療法，但患者在接受一到兩年的去勢療法後，前列腺癌患會慢慢適應患者身體環境，演化成不需要雄性激素就能存活，因為已不受男性賀爾蒙影響，因此復發後稱為「去勢抗性前列腺癌」，此時病程已有抗藥性，幾乎無藥可醫。

王鴻俊進一步解釋，前列腺癌細胞最受男性賀爾蒙刺激，當雄性激素受體被刺激 癌細胞就會生長，而癌細胞生長則需要葡萄糖，PKM2與KDM8正是調控癌細胞葡萄糖代謝進行糖解作用(glycolysis)的調控因子，根據小鼠實驗，「可讓癌細胞因吃不到糖下降八成生長數」，能有效緩解症狀及延長生命。

有別於傳統抑制雄性激素生長機制，生技藥物所所長陳炯東表示，團隊是以表觀遺傳學方式做療法，而根據美國統計，「去勢」之後復發率約近三成，一旦復發往往無藥可醫，現發現這兩個分子未來可作為新藥製劑，目前雖處於基礎研究，但估計研發為新藥到上市約五年即能造福更多患者。

(中時 )