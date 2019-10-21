天王周杰倫（周董）「嘉年華」世界巡迴演唱會20日圓滿結束上海4場演出，會後舉行慶功宴，聊及邀請柯有倫（Alan）及楊瑞代、小麥擔任嘉賓，周董回憶過去在阿爾發時期，「我還在睡錄音室時，就跟Alan一起玩音樂，這個成長歌迷都知道」，柯有倫演唱尚未曝光新曲時，搭配周董歷年回顧橋段，他坦言「是演唱會中自己最感動的部分」，畫面包括第一場在西門町舉辦簽唱會、2001年獲得金曲獎跳上舞台領獎畫面，周董笑虧自己「以前怎麼那麼瘦啦，但現在也不會太誇張」。

周杰倫找來兄弟柯有倫（Alan）（右一）及楊瑞代（左二）、小麥（左一）擔任演唱會嘉賓。（杰威爾音樂提供）

周董說，希望「嘉年華」帶給鐵粉不一樣感覺，歌單盡量不重複、但〈雙節棍〉等經典歌曲也不會少，「點歌趴」改以轉輪盤方式點歌，當中更融入周董最愛的魔術橋段，逗趣小丑和粉絲互動。不僅加入許多舞蹈橋段，完美銜接歌曲更是費盡心思設計，像是唱完〈忍者〉後優雅彈奏古箏演出〈紅塵客棧〉，周董笑說「跳完很喘，剛好接彈古箏可以緩一下」，至於為何「不好好唱歌」？他認為「創作人還是要跳點舞，當然如果像紅髮艾德從頭到尾拿吉他也是可以」，但這是不同類型，「每次多跳一點，每次都在進步」。

不過周董自曝彩排過程「鳥事很多」，像彩排彈古箏橋段袖口扣子會卡住琴弦，「當下真的很想把它扯掉」，在唱〈聽見下雨的聲音〉時，還「聽不見下雨的聲音」，原來是麥克風有開但耳機沒開，以及燈光、拍攝角度等，演唱會結束「所有人開會到凌晨3點多，把整場演唱會從頭播一遍重新看過」，針對小錯誤一一檢查，就是讓演唱會更完美，回饋一路以來支持的歌迷。雖全場精神緊繃，但周董不改幽默風格，「想知道什麼是最不會出錯的嗎？就是LED畫面」。

為讓表演者上鏡更體面，全新巡演中特地為舞者、樂手、合音老師等用心設計服裝，周董舉例，唱〈不愛我就拉倒〉彈奏雷射鋼琴時，周董建議他「戴帽子裝扮一下」，鋼琴老師服裝走蘿莉塔風格，周董笑說「她一定覺得莫名奇妙，第一天來上班就要穿蘿莉塔」，合音老師在唱〈本草綱目〉時也身穿復古裝搭配小框眼鏡，每一細節無不講究，為了不讓樂器管線凌亂，也特地打造古典鋼琴。

上海演唱會前幾天周董身體微恙，他提到，每次開唱都會莫名其妙感冒，不知是否心理作用作祟，最討厭這種不可控的事發生，但第一場唱完之後就很順，目前感冒也已好很多。

周杰倫「嘉年華」演唱會上海站圓滿成功，慶功宴上與杰威爾音樂總經理楊峻榮、最佳搭檔方文山舉杯慶祝。（杰威爾音樂提供）

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