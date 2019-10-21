周杰倫（周董）「嘉年華」世界巡迴演唱會20日圓滿結束上海4場演出，在慶功宴時聊到和五月天阿信合作新歌《說好不哭》，日前蕭敬騰（老蕭）對於周董阿信合作、直言「他們講好的啦，都效果王阿」，周董反嗆「我不在的時候他在那邊講，哩系欠打膩！晚輩還敢給我這樣」，還將林俊傑（JJ）拉進戰局「他（老蕭）看到林俊傑是要叫聲哥的，林俊傑是（我）歌迷欸，大家長幼有序好不好」。

距離上次和費玉清合作〈千里之外〉後，幾乎少跟其他公司藝人合作，周董說，「我很少跟藝人朋友打交道，永遠是劉畊宏、黑人這些」，再補槍老蕭「像蕭敬騰這種是自己要靠近的」，接著大讚阿信「很講義氣」，原因是回朔過去周董未出席金曲獎由楊瑞代代領獎被網友酸，「阿信在網路上幫我講話，我都看在眼裡」，有次在社群跟JJ聊天，粉絲留言「你怎麼沒回阿信的留言」後才開始互動，有時半夜不睡覺就亂哈拉，才慢慢熱絡起來。

周杰倫（周董）與五月天阿信合作新單曲〈說好不哭〉。（杰威爾音樂提供）

周董說，對於自己寫歌是很有自信，做《說好不哭》時，想說跟阿信合作一定很好玩，當天也是即興傳訊息給阿信「欸等等要不要來唱一下」，阿信立刻答應「好啊，我先去頒個獎」，周董笑說「我就想說是什麼獎？喔，金曲獎，我這音樂人怎麼跟金曲獎脫離這麼遠」，之後2人相約去日本拍MV，過程還不能被發現，這段時間很難熬「就像懷孕不能講」，新歌倒數上架時，阿信還故意留言「期待你的新歌」，我就回「欸記得聽喔」，得意全程保密沒破梗「老蕭JJ他們應該都嚇到」。

至於籌備新專輯計畫？周董說，先推〈說好不哭》讓大家知道我有在寫歌，不是只有在玩，前陣子到歐洲也是做跟音樂有關，更埋下伏筆「明年新專輯趕快出一出，報個金曲獎，不然離金曲獎太遠」，聊到今年金曲歌王得獎者Leo王，「他是我的歌迷對不對？所以，一樣的道理」。

(中時 )