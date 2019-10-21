環保署表示，今天迎風面北部、東半部擴散條件佳，下風處南部地區較易累積污染物。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及澎湖地區為「普通」等級，中部近山區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，高屏空品區零星區域短時間可能達紅色警示等級。

環保署也提及，明天持續受東北風影響，但風速稍減弱，中部以南位於下風區，污染物易累積，午後受光化作用影響致臭氧濃度上升。北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

而23日環境風場仍為東北風，中部近山區及雲嘉南以南位於下風區，污染物仍易累積，午後受光化作用影響致臭氧濃度上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級，中部近山區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時 )