鶯歌區德昌二街一棟透天厝今凌晨發生火警，短短1小時內火勢從1樓蔓延至4樓，造成鶯歌鳳鳴國小校長曾俊凱、校長夫人黃玟瑜及邱姓外甥逃生不及、命喪火窟。（許哲瑗攝）

鶯歌區德昌二街一棟透天厝今凌晨發生火警，短短1小時內火勢從1樓蔓延至4樓，造成鶯歌鳳鳴國小校長曾俊凱、校長夫人黃玟瑜及邱姓外甥逃生不及、命喪火窟。（許哲瑗攝）

消防局火災調查科科長洪良建。（許哲瑗攝）

鶯歌區德昌二街一棟透天厝今凌晨發生火警，短短1小時內火勢從1樓蔓延至4樓，造成鶯歌鳳鳴國小校長曾俊凱、校長夫人黃玟瑜及邱姓外甥逃生不及、命喪火窟，釀3死1傷悲劇；警消初步研判為電線走火，由於房屋窗戶緊閉、頂樓加蓋，濃煙和熱流排升不易的情況下，更加速火勢蔓延。

消防局火災調查科科長洪良建表示，該屋為4樓透天厝，初步研判起火位置在1樓客廳，懷疑是電線走火所致，但詳細原因仍待會同警方和消防署調查，經採證後進一步比對確認。

洪良建分析，由於該棟透天厝室內裝修豪華，易燃物多，屋外窗戶密閉，但屋內各房間門都沒關，導致濃煙及火勢短時間內，沿著室內樓梯一路從1樓向4樓竄升，尤其樓頂又加蓋，排風口不大的情況下，高溫熱流、濃煙聚集在室內無法排升，更加快火勢蔓延速度，「頂樓加蓋是最大阻礙。」

洪良建表示，火警發生時正值睡眠時間，儘管短時間內斷電、陷入一片漆黑，屋主也不易察覺，加上人在驚慌之下，容易失去判斷力，降低逃生應變的能力。

(中時 )