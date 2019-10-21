港女命案凶嫌陳同佳2天即將出獄，港方昨晚間發出聲明，並指陳願意到台灣自首，台方「政治操弄」拒絕陳入境。法務部部長蔡清祥今上午參加士林地檢署反賄選活動時說：「任何跨境犯罪都要透過司法互助，才能實現公平正義」。

蔡清祥說：「士林地檢署多次向港方表達要司法互助，但都沒有獲得回應。」蔡強調：在反送中事件、嫌犯即將要出獄之際，「突然」策動要來台灣，還說要來台自首，但大家都很清楚，頂多只有「投案」，不符合減刑的條件。

蔡呼籲，依照國際慣例，港方應透過司法互助的正式管道進行磋商，把陳嫌初步的供述，提供如何構謀犯罪、相關證物來出來一起討論，才是實現司法正義的方法。並強調，士林地檢署已經盡了最大的努力，港方不要只有策動投案，應透過正式管道實現公平正義。

港女命案 蔡清祥：只有司法互助才能實現公平正義。

士林地檢署表示，檢察官在案發後3度透過法務部、陸委會進行司法互助，詢問陳同佳年籍資料、關押處所等資料，但港方均「已讀不回」，直至昨港方提及有寫4封信給士林地檢署，希望進行磋商，對於「台、港經濟文化合作促（策）進會」聯繫管道，蔡清祥說：「我們沒有參加」。

(中時 )