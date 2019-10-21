每位學生輪流，坐上「台中市警察局大客車」駕駛座，當起司機、實地體驗「我在你左右，你卻看不到」的大型車視野死角。（台中市交通警察大隊提供／張妍溱台中傳真）

接連發生數起大型車肇事意外，台中市警局交通大隊除針對大型車，經常行駛市區路段勘查，劃限大型車速限或行駛路段，並設置相關速限及禁制標誌，日前到各大專院校加強「學生交通安全教育」，宣導大型車視野死角、內輪差及與大型車保持安全距離等交通觀念。

現場讓每位學生輪流，坐上「台中市警察局大客車」駕駛座，當起司機、實地體驗「我在你左右，你卻看不到」的大型車視野死角，其餘學生站在前方及兩側視野死角上，請「司機」透過大車的左右後視鏡，或直接看向車子正前方，瞧一瞧站在車子旁邊或正前方的人，結果發現看不到。

另體驗大型車駕駛的「俯視角」，思考可能遇到的交通狀況，並請同學直接騎著機車停在大型車四周的死角區內，身臨其境，全程透過有趣互動及實境體驗，將交通事故防制觀念深入校園。

台中市警局交通大隊統計今年1到9月大型車發生交通事故共349件，造成9人死亡、402人受傷；尤其因「未保持行車安全間隔」、「未注意車前狀態」最常發生，警方呼籲，大型車「視野死角」、「內輪差」仍是主要的肇事原因。

交通警察大隊長林沐弘指出，多數大學生或一般民眾，沒有實地接觸過大型車輛，很難理解所謂大型車死角區及內輪差，有可能造成的安全風險，到校園宣導，主要讓學子們更加深交通安全印象，進一步養成與大型車保持安全距離的習慣，降低交通事故發生。

(中時 )