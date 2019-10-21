台灣在睽違18年後拿下亞錦賽棒球冠軍，蔡英文總統連任競選團隊自製直播節目《一起吃早餐》今天邀台南市立委王定宇與談。王定宇說，這場比賽棒球選手們展現了堅持到底的精神和韌性，在選戰只剩下80幾天的現在，更給了我們「如何守住最後半局的一分」的啟示。

喜歡棒球比賽的王定宇說，昨晚他是一邊跑行程一邊關注手機轉播的賽況，而亞錦賽奪冠，他認為最精彩的是台灣隊展現了與日本纏鬥的韌性。場上的年輕選手不管輸贏，堅持到底，把這一分守住。回想去年九合一選舉民進黨趴在地上，但到一步一步走到現在，「如何守住最後半局的一分」，在選戰只剩下80幾天的時候，亞錦賽拿下冠軍給了我們很多啟示。

談起棒球經， 蔡英文競選連任發言人阮昭雄回憶起小時候看威廉波特少棒賽的棒球轉播，半夜會聽到鄰居在歡呼，如同全國凝聚在一起的感覺。王定宇說，像是王建民、陳金鋒、胡金龍棒球選手很多都是台南人，而台南很出色的橄欖球、足球、棒球項目，都是需要團隊合作的比賽，台灣不只有台北，還有非常強大的都市台南。

王定宇表示他是在立法院的國防外交委員會，爭取到的國防重大建設像是「潛艦國造」政策很重要，雖然重視地方建設的人民就會比較無感，但國防外交是國家重要的基礎，必須要有人去耕耘。

王定宇說，蔡英文是民選總統以來，最重視國軍的三軍統帥，改善了國軍的生活設施，也讓國軍有信心，拿到最新的武器，這是要搭配外交、在台美關係加溫下才能做到的事。

對於韓國瑜在台南造勢傳出疑似遭到丟雞蛋的攻擊，王定宇表示，在國內我們要尊重每個人不同的想法，「但被丟雞蛋就報案呀」，報案是社會責任，而不是用寬容去對待；若無法找到真相，會造成信者恆信不信者恆不信。

他認為，應該用加倍的人力來保護韓市長，但韓卻堅持不報案，就像之前傳出韓座車裝追蹤器事件一樣不報案，卻有議員說親眼看見，但後來通通都不見。希望當事人報案，讓警方公權力來調查，以防止下一次更激烈的行為。

此外，對於韓國瑜在台南市區水萍塭公園舉辦造勢活動，卻造成草坪的破壞。王定宇表示，真的是「韓粉出征寸草不生」，他要求一定要恢復場地；而對於韓陣營原定要到台南黃金海岸淨灘，但卻在前一天垃圾被撿光，被懷疑是黑韓，但經查明後是聖功女中學生自發性的維護舉動。王定宇不以為然的表示，淨灘是好事但不要陰謀論，那是經常性在做的事情。

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