國民黨立院黨團總召曾銘宗（中）21日與立委童惠珍（左）、林為洲（右）等人一同召開記者會。（黃世麒攝）

國民黨立院黨團總召曾銘宗21日與立委陳玉珍、童惠珍、王育敏、許毓仁一同召開記者會，指蔡英文政府拒絕香港政府安排殺人犯陳同佳來台投案受審，反送中變反送台，立場反覆，與先前兩度請港府協助的積極態度大相逕庭，質疑蔡政府葬送司法主權。

(中時 )