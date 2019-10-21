反送中變反送台 藍委批蔡政府葬送司法主權 17:012019/10/21 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立院黨團總召曾銘宗（中）21日與立委陳玉珍（左起）、童惠珍、王育敏、許毓仁一同召開記者會。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立院黨團總召曾銘宗（中）21日與立委童惠珍（左）、林為洲（右）等人一同召開記者會。（黃世麒攝） 國民黨立院黨團總召曾銘宗21日與立委陳玉珍、童惠珍、王育敏、許毓仁一同召開記者會，指蔡英文政府拒絕香港政府安排殺人犯陳同佳來台投案受審，反送中變反送台，立場反覆，與先前兩度請港府協助的積極態度大相逕庭，質疑蔡政府葬送司法主權。 (中時 ) #陳同佳 也許您會感興趣 推薦閱讀 港女分屍案 法務部籲港方續押追訴陳同佳 17:252019/10/17 社會 港女分屍嫌犯傳來台自首法務部籲港追究刑責 12:542019/10/18 社會 陳同佳函林鄭月娥要求協助安排來台自首 22:592019/10/18 兩岸 港女命案凶嫌欲來台自首 港府認了打臉法務部 23:012019/10/18 社會 刑事局：確收港警函陳同佳願自首 23:422019/10/18 社會 引發反送中殺人犯 將來台自首 04:092019/10/19 話題觀察 港女箱屍案主嫌 將來台投案！港府願協助其來台相關安排 04:102019/10/19 兩岸要聞 法界人士稱 陳來台投案不符自首 04:102019/10/19 兩岸要聞 林鄭助陳嫌投案 陸委會批卸責 04:102019/10/20 兩岸要聞 徐國勇：陳同佳若現身台灣逮捕抓人 網友狂噓 16:362019/10/21 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓蔡出現驚人變化？ 網：穩了 - 政治 震撼！民調顯示 蔡支持度下滑11個百分點 - 政治 贏了！全台街頭民調統計 韓國瑜大勝小英 - 政治 韓國瑜逗女童也被狂酸 小孩爸爸說話了 - 政治 韓嘉義造勢空拍畫面曝光 網驚呼：太壯觀了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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