星宇航空首架A321neo客機將於下周一（28日）由董事長張國煒親自駕回。為了迎接新機抵台，星宇航空自28日至11月30日間，舉辦為期一個月的「星宇照飛機」攝影比賽，只要將攝影作品上傳個人社群網路，並標註「星宇照飛機」與「STARtracker」，最大獎為星宇航空不限航點單人商務艙來回機票一張。

星宇航空表示，該架新機抵台後將展開驗證飛行，南北兩地航空迷均有機會一睹新機風采。「星宇照飛機」攝影活動自新機抵台當日開始接受投稿，至2019年11月30日23：59分止，為期一個月。只要將攝影作品上傳至個人Facebook或Instagram，貼文權限設為公開並＃星宇照飛機及＃STARtracker，即完成參賽報名。

星宇航空表示，入選作品將有機會獲得星宇航空來回機票及Sony提供之α7lll數位單眼相機等豐富獎項，且最大獎項為星宇航空不限航點單人商務艙來回機票一張，得獎者將可搶先體驗國內首創窄體客機180度全平躺商務艙座椅的頂級享受。

為了讓航迷們搶先體驗「星」機近距離從頭頂呼嘯而過的快感，星宇航空特別與Sony聯手舉辦「STARLUX與Sony α 一日快拍團」體驗活動，即日起開始接受報名，報名時間至周三（23日）23點59分止。

屆時將隨機抽出30名報名者，可於新機抵台當日，由專業攝影師教學指導並現場提供出借每人一台Sony α相機，捕捉星宇航空A321neo新機抵台的珍貴畫面，還可獲得星宇航空準備的接機紀念禮品。

(中時 )