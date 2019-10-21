國安局長邱國正今日於立法院外交及國防委員會備詢時表示，去年涉嫌在台殺害同行女友的港籍人士陳同佳，近日港府說要把陳嫌送至台灣自首。邱國正說，這個時間點很奇怪，因此才在會對此做出政治考量。

國民黨立委江啟臣表示，若只做政治考量，那司法的考量怎麼辦？江啟臣說，陳同佳在台灣被通緝，結果港府要送人來台，陸委會居然說考慮拒絕陳同佳入境。江啟臣說，應該要行使我國司法主權，等行使完畢後，要驅逐出境再驅逐出境。

江啟臣認為，如果這個案子可以因為政治因素不處理，那以後所有人都把政治關係搞好就好了，只要搞好政治，犯罪也不用被判刑。

民進黨立委羅致政指出，港府今天打算將陳同佳送來自首，明天也可以把人送到中國自首。羅致政強調，港府是打算利用陳同佳案、利用台灣開一個先例，創造不需要法律依據的送中條例。未來港府想送誰去中國自首就送誰去自首。羅致政說，若台港之間沒有司法互助協議，港府不提供相關事證，那根本就沒意義。

(中時 )