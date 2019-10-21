國民黨立委林麗蟬21日帶著菲律賓籍配偶代表邱美雅召開記者會，表示邱女安排母親來台幫忙照料因病臥床的丈夫，讓她能無後顧之憂繼續上班賺取生活費及醫藥費，但外交部卻要求邱母必須按規定離境，以事不關己的態度對待有困難且亟需幫助的新移民家庭，痛批外交部見死不救。

(中時 )