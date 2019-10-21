外配家屬來台被逼離境 林麗蟬批外交部見死不救 17:012019/10/21 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立委林麗蟬（右）痛批外交部見死不救，事件當事人、菲律賓籍配偶邱美雅（左）頻頻落淚。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委林麗蟬21日帶著菲律賓籍配偶代表邱美雅召開記者會，表示邱女安排母親來台幫忙照料因病臥床的丈夫，讓她能無後顧之憂繼續上班賺取生活費及醫藥費，但外交部卻要求邱母必須按規定離境，以事不關己的態度對待有困難且亟需幫助的新移民家庭，痛批外交部見死不救。 (中時 ) #外交部 #離境 #林麗蟬 #繼續 #生活費 也許您會感興趣 推薦閱讀 美打香港牌 陸強烈憤慨嗆反制 04:102019/10/17 兩岸要聞 陸續減持美債 日成美全球最大債主 09:562019/10/17 財經 安倍賀電案 外交部：正進行內部審查與評估 11:512019/10/17 政治 陸外交部：2美國人因涉嫌組織他人偷越邊境被刑拘 17:242019/10/17 兩岸 法國精品Dior挺一個中國原則 我外交部遺憾 18:522019/10/17 政治 Dior被迫挺一個中國 外交部譴責中國卑劣 21:352019/10/17 政治 美國行政部門致函500大企業鼓勵與台灣往來 外交部誠摯感謝 16:152019/10/18 政治 施壓NBA解雇莫雷？ 陸外交部：從沒提過這樣的要求 16:242019/10/18 兩岸 「國際刑警組織」未獲邀 外交部：已獲前所未有國際支持 16:332019/10/19 政治 力挺台灣 美眾院推台北法案 04:102019/10/20 政治要聞 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓蔡出現驚人變化？ 網：穩了 - 政治 震撼！民調顯示 蔡支持度下滑11個百分點 - 政治 贏了！全台街頭民調統計 韓國瑜大勝小英 - 政治 韓國瑜逗女童也被狂酸 小孩爸爸說話了 - 政治 韓嘉義造勢空拍畫面曝光 網驚呼：太壯觀了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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