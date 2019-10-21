國民黨總統參選人韓國瑜上周16日起請假高雄市長，投入總統大選。跑了屏東、台南、嘉義三個縣市，吸引不少韓粉緊跟。而造勢後的民調今天也陸續出爐。在藍綠對決下，民進黨蔡英文獲得48.7%支持度，國民黨韓國瑜也獲得31.3%支持度。但仍明顯落後小英。雙方差距17.4個百分點。

據網路媒體《放言》今天(20日)所公布最新民調，結果顯示，若由韓蔡雙方直球對決，民進黨蔡英文獲得48.7%支持度，國民黨韓國瑜也獲得31.3%支持度。雙方差距17.4個百分點。與同加媒體上次9月所做民調相較，韓蔡雙方支持度再拉大，由12.1%擴大至17.4%個百分點。

值得注意的是，此次也將獨派的喜樂島聯盟總統候選人呂秀蓮、親民黨主席宋楚瑜列入對比，支持度依高低分別為，蔡英文44.4%，韓國瑜29.2%，宋楚瑜8.2%；呂秀蓮4.2%。

此次民調是由《山水民意研究股份有限公司》於10月15日至16日執行，訪問20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構；以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽出電話號碼，有效樣本1072份，在95%的信心水準下，誤差正負2.99 個百分點。

相關資訊被轉至批踢踢論壇政黑版，網友紛紛表示，「穩了」、「我只信孫先生，其他都假民調」、「假民調，冷冰冰」、「韓庶民鐵粉軍真的有30%」、「只信孫先生」。

(中時電子報)