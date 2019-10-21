鳳鳴國小校長夫婦命喪火窟 鄰居嘆：大家都讚他認真 12:142019/10/21 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 校長命喪火窟，鄰居都稱讚他很認真。（新北市教育局提供／譚宇哲新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鶯歌區德昌二街一棟透天厝今凌晨發生火警，造成鶯歌鳳鳴國小校長曾俊凱、校長夫人黃玟瑜及邱姓外甥逃生不及、命喪火窟，釀3死1傷悲劇；許姓鄰居餘悸猶存的說，當時睡到一半被一聲「蹦！」巨響嚇醒，原以為是附近民眾在打架，不料走出陽台後，陣陣塑膠意味撲鼻而來，仔細一看才驚覺對面住宅陷入一片火海。 另名林姓阿嬤也嘆，孫子去年才從鳳鳴國小畢業，回家後經常分享與校長互動的趣事，左鄰右社、家長間都大讚校長認真親切，不料如今發生憾事，相當不捨。 (中時 ) #校長 #國小 #鳳鳴國小 #鄰居 #鶯歌 也許您會感興趣 推薦閱讀 鶯歌3處交通瓶頸 議員促改善 04:102019/10/17 地方新聞 鶯歌親子陶瓷嘉年華 吃喝玩樂全包 04:102019/10/17 生活新聞 鶯歌親子陶瓷嘉年華10/19熱鬧登場 10:182019/10/18 旅遊 鶯歌親子陶瓷嘉年華 手創小旅行夯翻 04:102019/10/20 生活新聞 鶯歌深夜惡火3死1傷 國小校長夫婦、外甥罹難 05:332019/10/21 社會 鳳鳴國小校長夫婦、外甥火災罹難 侯友宜凌晨趕赴慰問 07:242019/10/21 社會 校長夫妻命喪火窟 鳳鳴國小全校默哀師生淚崩 10:262019/10/21 社會 校長夫妻命喪火窟 蘇巧慧：月初才會勘廁所 11:062019/10/21 社會 坐輪椅也堅持到校 卓越獎校長命喪火窟 11:122019/10/21 社會 鶯歌4樓透天厝火警奪3命 警消研判這點是關鍵 11:282019/10/21 社會 社會熱門新聞 陸軍裝甲586旅傳意外 上士清晨墜樓不治 - 社會 羞見女內衣扣爆裂 他問網：該幫扣嗎？ - 萬象 他翻老爸遺物驚見50年前秘藏 嘔死「田僑變凡人」 - 社會 宜蘭老翁鋸管爆頭慘死 證實疑來自軍方未爆彈 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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