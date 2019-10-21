鶯歌區德昌二街一棟透天厝今凌晨發生火警，造成鶯歌鳳鳴國小校長曾俊凱、校長夫人黃玟瑜及邱姓外甥逃生不及、命喪火窟，釀3死1傷悲劇；許姓鄰居餘悸猶存的說，當時睡到一半被一聲「蹦！」巨響嚇醒，原以為是附近民眾在打架，不料走出陽台後，陣陣塑膠意味撲鼻而來，仔細一看才驚覺對面住宅陷入一片火海。

另名林姓阿嬤也嘆，孫子去年才從鳳鳴國小畢業，回家後經常分享與校長互動的趣事，左鄰右社、家長間都大讚校長認真親切，不料如今發生憾事，相當不捨。

(中時 )