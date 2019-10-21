◎參拜嘉義文財殿 韓籲團結救經濟

國民黨總統參選人韓國瑜21日繼續環島傾聽之旅，上午10點多從嘉義市文財殿開始，上百位庶民組成的戰旗隊一早就在現場等候，協助替他開道；韓國瑜說，從事政治活動，不敢忘記要幫人民拚經濟，也希望大家一起團結，找回台灣美好、善良、勤勞的元素，找回最棒的經濟發展道路。

◎台中是寶地！盧秀燕喜賀睽違18年中華隊再奪冠

中華隊贏了！第29屆亞洲棒球錦標賽20日晚上在台中洲際棒球場舉行冠軍戰，在滿場球迷應援集氣下，中華隊不負眾望以5比4擊敗日本隊，睽違18年後再度奪冠，抱回隊史第5座金盃；台中市長盧秀燕全程觀賽、熱情吶喊，為中華健兒加油，並在閉幕典禮代表主辦城市頒發冠軍金盃給中華隊，如願將冠軍留在台灣。

◎鶯歌火警奪3命 警消研判這點是關鍵

鶯歌區德昌二街一棟透天厝今凌晨發生火警，短短1小時內火勢從1樓蔓延至4樓，造成鶯歌鳳鳴國小校長曾俊凱、校長夫人黃玟瑜及邱姓外甥逃生不及、命喪火窟，釀3死1傷悲劇；警消初步研判為電線走火，由於房屋窗戶緊閉、頂樓加蓋，濃煙和熱流排升不易的情況下，更加速火勢蔓延。

◎機車加裝手機架 徐國勇：有操作就會罰

民進黨立委蔣絜安今天在立院內政委員會質詢內政部長徐國勇，目前外送平台使用率相當高，許多人在做外送員，但外送事故也越來越多，對於外送員跟機車族會在機車上加裝手機架是否開罰？徐國勇表示，如果只是放在手機架上，那還有待研議，但只要有操作行為，員警就會開罰。

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(中時電子報)