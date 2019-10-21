屏東地方法院8月29日裁定永達技術學院董事會有諸多違法行為，准予解散，全面改派公益董事。教育部今表示，最遲明年1月6日要求永達董事會著手清算校產、並解散學校法人，成為國內第一所進入清算程序的私校。永達清算後約有10億校產，將歸屏東縣政府。

屏東地方法院裁決書指出：永達董事會不但涉及變賣校地後卻違法挪用校產、違法積欠教職員公保年金，甚至竟還在學校停辦期間，將學校教育用地「提供業者建置基地台」、「存放鋼材、貨櫃」，「提供給當地議員搭蓋建物」，並涉及違法融資，學校人員聘任都未提董事會討論…等不當違失行為。

高教工會與永達教師代表今天召開記者會表示：法院裁定書證明工會長期對永達董事會違法亂紀的批評都所言不假，如今才解散可說是「遲來的正義」。高教工會辦公室主任陳書涵批評教育部放任永達董事會停辦後還長達5年掌握校產，才致使校產遭掏空溢流，應當負起最大責任！

高教工會對新任董事會提出三點主張：一、追討過去遭前董事會違法挪用之校產，二、補償因校方與教育部粗暴停辦而權益受損之永達教職員生，三、妥善處置學校法人解散清算，使永達校產回歸公共教育使用。

教育部技職司專門委員柯今尉表示，屏東地方法院雖然准許教育部解散永達董事會，但董事們又提出抗告，所以目前還無法讓新的董事上任，以免鬧雙包。教育部目前已選出15位新的公益董事，一旦法院駁回抗告，教育部會很快讓他們上任。

不過柯今尉也說，永達停辦後，3年轉型期限到明年1月6日到期，因此不管屆時存在的是舊董事會或新董事會，教育部都會要求他們著手進行清算及解散學校法人的程序。但就社會觀感來說，新公益董事來清算校產比較讓人信服，如果是原董事會清算校產，教育部會指派律師及會計師加入，以進行監督。

柯今尉表示，永達現在約剩10億校產，依規定清算後，資產將歸屏東縣政府所有。永達將是國內第一所進入校產清算後解散的私立大專院校。

(中時 )