彭政閔(中)參加「Home Run Taiwan轟吧！臺灣」首映會，與中國信託金融控股公司總經理吳一揆(左)、聯經出版社總教理陳芝宇(右)一起合照。（鄧心瑜攝）

彭政閔21日參加中華信託品牌形象影片「Home Run Taiwan轟吧！臺灣」首映會，影片紀錄棒球選手從小接受嚴格訓練、從未放棄的精神，這也是彭政閔在正式結束球員生涯所參加的第一個公開活動。彭政閔也在現場道出披上國家隊戰袍的壓力真的很巨大，「打中華隊會少10年壽命，如果在台灣打會少20年！」

昨日中華隊奪下亞洲棒球錦標賽睽違18年的冠軍，接著11月的世界12強賽更是攸關奧運門票，中國信託藉由這支影片要號召全民一起為中華隊加油，更期待中華隊打出令人感動的比賽。

此影片還邀請到了台灣最多勝投的男人統一獅潘威倫、Lamigo桃猿中心打線強打者陳俊秀，以及挑戰日職火腿的球星王柏融，娓娓道來披上渴望中華隊球衣、為國效力的使命與光榮感。

彭政閔從15歲時第一次入選中華代表隊，生涯打過大大小小的國際賽，總是能不負眾望敲出致勝一擊，更成為許多球迷心目中無可取代的「中華隊長」，不過在球場上的榮耀也代表要背負壓力，彭政閔說，「打中華隊是一種榮耀，你會想要為國家向世界宣告，我們國家棒球是很強的」。

「中華隊成員是現階段台灣最優秀的球員，當然壓力也很大，那段期間會少10年壽命，如果在台灣打會少20年，」彭政閔在退下球員球衣後，將用新的「教練」身分為台灣棒球效力，此時他也才終於能吐露心聲，隨後還開玩笑說，「原本可以活到100歲的！」

世界12強棒球賽將於11月5日至7日在台中洲際棒球場舉行，彭政閔邀請全民一起為中華隊加油，彭政閔退役後首份重要任務就是要為中華隊擔任打擊教練，「跟著洪總(洪一中)可以學到一些運籌帷幄的教練執行，也輔助、協助打擊教練跟內野教練，最重要的是幫助球員。」

(中時電子報)