高雄代燒外縣巿垃圾由來以久，巿議員郭建盟21日在巿議會環衛部門質詢認為，8年來在地焚化爐排出的空汙有近1／4是燒外縣市垃圾，更因委外合約不得不燒，要求減爐、滅量。環保局允諾合約明後年到期後，重新評估。

環保局統計2011年至今年8月焚化總量，外縣市垃圾占24.15％，換言之，每天高雄巿焚化爐排出的空氣汙染，有近1／4是在燒外縣市垃圾，其中99％更由岡山、仁武2座委外營運廠包辦，還礙於合約一綁20年，不燒都不行。

郭建盟說，他查閱岡山、仁武焚化廠的委外合約，發現明後年將陸續到期，在換約關鍵時刻，他提出主張，要求委外操作合約到期後不再續約，由市府規畫收回自行營運；另外再關閉1座焚化廠或減爐，降低垃圾焚化總量。

環保局代理局長吳家安答詢時表示，不會照之前的合約再跟廠商簽，對於操作營運的遊戲規則會重新想好，除了在地的廠商的權益，更會顧及市民的權益。針對減爐、減量能不能做得到？他也回應，會列為考慮的選項。

(中時 )