6.4地震襲萬那杜外海 尚未傳出傷亡 12:092019/10/21 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）表示，大洋洲國家萬那杜外海今天發生規模6.4地震。 路透社引述美國地質調查所數據說，這起地震震源深度226公里，震央在萬那杜城市艾山吉爾（Isangel）以北58公里。 目前未立即傳出傷亡或災損的消息。 (中央社) #萬那杜 #地震 #調查 #地質 #公里 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 川普死期到了？前策士曝6周內被彈劾 - 國際 首度坦承兄弟失和 哈利王子老實說 - 國際 貿易戰才達階段協議 專家：陸美關係進入最危險時期 - 國際 陸讓台灣失去邦交國 背後目的是... - 國際 謝了！梅根要搬新家 但不想當凱特鄰居 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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