美國地質調查所（USGS）表示，大洋洲國家萬那杜外海今天發生規模6.4地震。

路透社引述美國地質調查所數據說，這起地震震源深度226公里，震央在萬那杜城市艾山吉爾（Isangel）以北58公里。

目前未立即傳出傷亡或災損的消息。

(中央社)