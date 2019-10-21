久未在台開唱，旅居紐約的「蘋果花歌后」楊燕，本月（19日）受邀出席高雄「記得我愛您」關懷失智演唱餐會，為喚起1970年代的共同記憶，餐會上楊燕帶來多首懷念金曲老歌，高雄市副市長葉匡時出席餐會致意，與楊同台合唱往事只能回味、玫瑰玫瑰我愛你等歌曲，台下百位貴賓聽得如癡如醉，共同度過一個歡樂且溫馨的互動傳唱時光。葉副市長更是為「蘋果花歌后」佩掛上高雄市失智友善宣傳大使彩帶，也希望透過失智餐會活動，讓更多民眾關注失智症，讓高雄成為更友善的失智症城市。

高雄市副市長葉匡時為楊燕配帶失智友善大使彩帶。(照片/楊燕 提供)

楊燕接受《中時電子報》記者電訪時表示「我很愛唱歌，當天受邀出席失智演唱餐會非常榮幸，也很開心能夠唱歌給台下這麼多人聽」。楊憶起當天在台上演唱路邊野花不要採時，台下突然有名失智症的長輩，情緒突然很激動的站起來一起跟著唱，因為一首金曲老歌喚起他深成的記憶，恢復記憶是很困難的，我在台上非常感動，於是便邀請他一同上台再合唱一次」。楊向記者透露，事後我了解，這位失智症患者的女兒表示「因為媽媽有多重認知障礙，20年來沒有聽過他唱路邊野花不要採，沒想到楊燕姐的歌聲，能夠喚起她最深層的記憶」。

楊燕邀請擁有多重認知障礙的失智症患者上台，與他同台合唱。(照片/楊燕 提供)

楊燕任高雄失智友善宣傳大使。(照片/楊燕 提供)

(中時電子報)