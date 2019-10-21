原PO說，這上他朋友的「閨房」。(翻攝自 爆怨公社)

「閨房....這叫閨房？我拜託你有點潔癖好嗎？」一名網友在臉書「爆怨公社」PO出女性友人的閨房照，還強調這絕對是他冒著生命危險剛剛拍好的！「為了拍這照片我還在外呼吸了幾秒，才停止呼吸進去拍照」，還衷心建議大家，以後父母家人在嫌棄自己房間髒時，請拿出此照片告知他們，「你的房間很乾淨…」。

原PO說道，他第一次去她房間時還奪門而出，「我受不了這味道，撐不到30秒就急需要新鮮空氣」，從照片上可以看到，這「閨房」的地板滿是垃圾、床的顏色極度的黑，從沒換過一樣、牆壁泛黃、整間房陰陰暗暗的，吃完的便當盒就扔在地上。原PO更強調，她絕對不是甚麼獨居老人，「這真的是房間，這不是鬼屋也不是什麼兇案現場，人家只是…懶了一點而已」。

對此，網友們紛紛看傻眼，「這⋯是凶宅嗎」、「這整個房間都蟑螂螞蟻吧，我想吐了」、「隔著照片都感覺有味道」、「這好像我禮儀社師兄給我看他們處理現場的照片」、「閨房？所以房間主人是女生？我無法想像⋯⋯」。

(中時電子報)