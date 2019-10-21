警方在某ktv查獲3名涉案人，將其帶回到案。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

新莊警分局今(21日)上午召開記者會說明。(吳亮賢攝)

一名李姓男子日前在三重某KTV唱歌時與人發生糾紛，並相約今(21日)凌晨談判，不料李男與友人凌晨2時許開車行經新莊中正路時，恰巧與對方狹路相逢，其中一名仇家更直接開槍射擊，害一旁停等紅燈的31歲林姓騎士及23歲的江姓女友無辜遭流彈波及，造成大、小腿擦傷，警方獲報後，立即在3小時內逮捕3名涉案人，目前已鎖定開槍男子及相關人等，擴大查緝中。

據了解，李男19日與朋友相約在三重區某KTV歡唱，卻與另一方人馬起了衝突，雙方當場大打出手，事後更相約今(21日)凌晨於三重龍門路河堤談判，不料凌晨2時許，雙方人馬剛好在新莊中正路上巧遇，其中一台黑色轎車更直接朝李男車輛開槍。

但子彈擊發後並未射中車輛，反而是撞擊路面反彈，擦中一旁停等紅燈的林姓騎士及江姓女友，造成林男左大腿擦傷、江女左小腿擦傷，而開槍的一行人共三台車，隨即揚長而去，李男及友人也立刻開車逃離。

警方獲報後，立即成立專案小組偵辦，初步了解，受傷的林男及女友與對方並不相識，經治療後，傷勢已無大礙，目前警方已在事發3小時內將3名涉案人帶回到案，同時也鎖定開槍犯嫌及相關人等，持續擴大追緝中。

(中時 )