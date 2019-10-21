鳥卦命理師王馨怡曾為國民黨總統參選人韓國瑜進行卜卦，並斷言韓「一定選不上」。王當時表示，若韓當選願從此當免費鳥卦師，「任人算到飽」，這番話引發網友吐槽。然而，近日傳出有網友到王馨怡臉書痛罵，她坦言快受不了了。

2020選戰將近，王馨怡曾為韓國瑜進行卜卦，並卜出「乙巳籤」，意思為2020競爭激烈，難以如願，辛苦耕耘，卻得不到應有的回報。她也建議韓「自己多想一想吧，不要到時兩頭空」。她當時斷言「韓國瑜一定選不上」，並表示若韓當選，願從此當免費鳥卦師，「任人算到飽」。未料這番話網友完全不領情，表示「如果當選，免費算到爆？都不準了，還算什麼」。據《自由時報》報導，有網友到王馨怡臉書痛罵，她氣到回擊。

由於王馨怡看衰韓國瑜，引來網友不滿。王馨怡透露，有網友到她的臉書罵她是神棍，到處唬爛詐欺，王也回擊，「只有無腦的人才會挺一個空口說白話，你們煩不煩還恐嚇」。該網友再度回擊「誰跟你說我挺（韓），我挺我自己」。

(中時電子報)