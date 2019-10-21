台大升學輔導種子計畫發起人陳均彥目前就讀台大電機所一年級。（譚宇哲攝）

台大學生發起的升學輔導種子計畫與新北市教育局合作，提供60個免費升學課業輔導名額給新北市弱勢學子。（譚宇哲攝）

由台大學生發起的升學輔導種子計畫與新北市教育局合作，將於11月23日起連續7個周末及明年1月11至15日舉辦為期19天的免費升學課業輔導，提供弱勢高三學生即日起至11月8日在網路報名，幫助學生彌平教育資源落差，備戰學測。

台大升學輔導種子計畫去年開辦至今邁入第3屆，計畫發起人為台大電機所一年級學生陳均彥，他今天與團隊成員到新北市政府，與教育局長張明文共同宣布官學合作，由教育局補助計畫經費，並提供60名額給新北市學子優先參加，幫助弱勢學生升學。

陳均彥表示，第3屆台大升學輔導種子計畫已有近200位學生報名擔任解題講師，預計經篩選後，會有約100人、分10個科目提供課輔服務，

陳均彥說，自己是一個幸運的人，從小不用擔心吃穿，但看到許多弱勢的學生因為經濟問題而選擇放棄升學，因此他與團隊夥伴決定站出來，利用周末及寒暑假期間來幫助這些弱勢孩子，讓他們也擁有追夢的能力。

陳均彥也說，曾有參加計畫的學生後來真的考上台大，後來也加入計畫成為輔導老師，幫助更多的學生，讓輔導種子計畫的老師們深受感動，實際感受到計畫的意義，歡迎有需要的高三學生至臉書「台大升學輔導種子計畫」或台大升學輔導種子計畫官網填寫報名資訊。

教育局張明文局長表示，感謝台大的學生在學生階段就願意弱勢學生付出，希望未來也有更多縣市響應、合作，讓更多因資源匱乏的孩子，也能有追求更好學習環境的機會。

(中時 )