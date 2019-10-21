台灣運彩吉祥物今年正式推出！今年夏天的瓊斯盃賽程是首次登場亮相，比賽現場在可愛的大運哥小彩妹勁歌熱舞的土帶動下，場面充滿卡娃伊的運動風，為能使國內重大賽事各精彩有趣，大運哥小彩妺將會不定時「快閃」喔！他們要為台灣球隊和選手加油助陣，達成台灣運彩的使命。下次看球賽要特別注意，也許大運哥小彩妹就會快閃在你眼前出現，大家一起喊出「看比賽玩運彩更精彩」。

球賽現場大亮點 大運哥小彩妹熱舞助威(大運哥小彩妹_籃球篇)

(中時電子報)