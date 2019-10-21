《時來運轉》球賽現場大亮點 大運哥小彩妹熱舞助威 11:552019/10/21 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣運彩吉祥物大運哥小彩妹「快閃」助威中華隊/截取自youtube Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣運彩吉祥物今年正式推出！今年夏天的瓊斯盃賽程是首次登場亮相，比賽現場在可愛的大運哥小彩妹勁歌熱舞的土帶動下，場面充滿卡娃伊的運動風，為能使國內重大賽事各精彩有趣，大運哥小彩妺將會不定時「快閃」喔！他們要為台灣球隊和選手加油助陣，達成台灣運彩的使命。下次看球賽要特別注意，也許大運哥小彩妹就會快閃在你眼前出現，大家一起喊出「看比賽玩運彩更精彩」。 球賽現場大亮點 大運哥小彩妹熱舞助威(大運哥小彩妹_籃球篇) (中時電子報) #時來運轉 也許您會感興趣 推薦閱讀 楊小黎生小孩哭崩 眼睛腫如鹹蛋超人 02:592019/10/17 娛樂 科技水墨 活龍活現 04:092019/10/17 焦點新聞 北市失蹤婦留遺書陳屍機房 警封鎖現場調查 14:152019/10/17 社會 巴黎壞蛋包MAISON PROMAX快閃台北 壞壞惹人愛 17:502019/10/18 消費 巴黎壞蛋包 快閃台北 04:102019/10/19 時尚消費 新科諾獎經濟學得主「快閃店」實驗 幫4億人抗貧窮 18:002019/10/20 財經 DW腕飾新品李聖經搭出亮眼時尚 04:102019/10/20 生活新聞 蔡英文快閃一貫道道場 公開行程突改不公開 10:312019/10/20 政治 Marimekko首推街頭服飾 華山快閃店買得到 16:002019/10/20 消費 台中海線最大壘球賽事「港口盃」 蔡其昌陳柏惟同場開球 16:442019/10/20 生活 體育熱門新聞 MLB》被教練寵壞？洋基牛棚「過太爽」 - 體育 6搶1資格賽門票只是備胎！12強賽直達東奧 - 運動天地 - 中國時報 MLB》耍小聰明砸鍋？洋基查普曼挨批 - 體育 MLB》滑球葬送洋基 查普曼坦承失投 - 體育 全運會男籃》闊別10年！李學林重返全運戰場 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。