國民黨總統參選人韓國瑜19日水萍塭公園遭蛋襲案激起藍營群眾憤怒，台南市長黃偉哲21日提到治安事件勿與政治混為一談。國民黨台南市黨部主委謝龍介反批民進黨急於撇清事件關係。

黃偉哲對蛋襲事件發生，警方未即時抓到嫌犯感到意外，他認為嫌犯在人群中砸雞蛋，應是非常近的距離，警方該在第一時間把人抓到，如同香港藝人何韻詩當初遭潑漆案，也是現場就逮到嫌犯，未來會要求市警局加強選舉維安，擴大防衛圈。

韓國瑜遭蛋襲案，激起藍營支持者憤慨，認為是民進黨指使，黃偉哲21日對施暴者給予嚴厲譴責，但認為治安與政治事件不該混為一談，「治安事件治安解決，政治事件政治解決」，他舉何韻詩潑漆案為例，質疑韓粉若有不理智的行為時，「難道韓國瑜也要對事件照單全收嗎？」

黃偉哲強調，砸雞蛋是告訴乃論罪，雖韓國瑜不提告，仍希望警方找到法條法辦行為人，盡速破案，遏止暴力行為。

對黃偉哲說法，謝龍介反問「對總統參選人襲擊是治安事件還是政治事件？」，那當初陳水扁遭槍擊算不算單純治安事件？他認為現在重點是把人找出來，查動機，黃偉哲不必急於撇清。

據資料顯示，蛋襲案的嫌犯有兩位，犯案後一前一後離開，監視畫面中，一個影像模糊，一個影像清楚，警方正循線追查當中。

謝龍介呼籲，韓國瑜雖主張愛與包容，民進黨卻一直暴力挑釁，韓粉忍耐有限度，凶嫌弱被當場逮住，後果恐怕不堪設想。

(中時 )