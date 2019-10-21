外送經濟熱門，陸續有許多外送正妹曝光後爆紅，近日又有一名熊貓外送員的照片在網路瘋傳，這名「女神級」熊貓外送員前凸後翹，不但把粉紅色制服穿出S曲線，下半身的性感熱褲更直接露出大腿根部及渾圓屁股蛋，照片曝光讓大批網友暴動，不過這名正妹公布真實身份後，卻讓許多男性網友心碎。

原來這名「正妹」外送員是香港知名偽娘Nicky，他在自己的臉書PO出三張身穿熊貓外送制服的照片，並發文「因為上一份工經常被老闆毛手毛腳，終於忍不住辭職了，聽說做foodpanda送外賣可以有很高人工，所以決定試試看，畢竟要賺錢才能養家和買新的衣服穿給大家看的唷…還有可能是我本人送到你府上的」。

照片曝光後，引起網友暴動，紛紛留言「這外送員太正」、「我也要訂妳送的餐」、「可惡，我也要叫外送，可以指定送貨員嗎？」臉書社團《爆廢公社》也有網友轉發照片，不過有人透露「正妹」的真實身份後，讓許多男性網友都心碎了。

熊貓外送員大露渾圓屁股蛋，引起網友暴動。(圖/摘自臉書)

(中時電子報)