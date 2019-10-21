1969年一架大韓航空國內線客機被劫持到北韓，時過50年仍有11人未被送回南韓。北韓最近回覆聯合國人權理事會否認強制拘留這一批被劫持客機人員。

南韓聯合新聞通訊社報導，被劫持大韓航空班機乘客黃某的兒子致函聯合國人權理事會「任意拘留問題工作組」（The Working Group on Arbitrary Detention，WGAD）表示，聽聞父親被軟禁在北韓沙里院附近，失去人身自由，要求將父親被劫持判定為「任意拘留」。

對此，北韓常駐日內瓦副代表方光赫8月26日回覆「任意拘留問題工作組」指稱，北韓境內沒有人在違背個人意願情況下遭強制拘留，黃某兒子陳述內容是反北韓敵對勢力的政治陰謀。

報導指出，1969年12月11日，從南韓金浦機場出發飛往江原道江陵的大韓航空國內線客機在起飛後不久，遭北韓間諜劫持飛至北韓。北韓迫於國際社會壓力，1970年2月14日將50名乘客和機組人員中的39人送回南韓，唯獨當時在MBC電視台從事編導工作的黃某等11人並未回國，其間，北韓一直主張黃某等人是自願留在北韓。

黃某的兒子接受韓聯社採訪表示，北韓1983年批准「關於制止非法劫持航空器公約」，根據該公約，北韓有送還父親的義務。他還表示，南韓政府也應該要求北韓送還被劫持的南韓人員，但卻未採取任何措施。

(中央社)