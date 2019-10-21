70歲林姓老翁使用臉書好友，卻遇到詐騙集團，日前欲匯款80餘萬元至「無國界女醫師」戶頭內，差點被騙。（台中市警2分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市北區70多歲林姓老翁，老來無伴，日前使用臉書擴大交友圈，卻遇到1名自稱「無國界女醫師」的網友，原以為「黃昏戀」精彩展開，未料，日前至銀行要匯款80萬元至女醫師海外帳戶時，被熱心行員2度阻撓、還報警處理，經警方解釋，恍然大悟是詐團手法，成功保住80萬元。

警方指出，第1天林姓老翁當時表示自己是要投資，聽不進行員的勸阻，堅持一定要匯款，行員不願意配合，老翁憤然離去，第2天老翁不死心，又到銀行要匯款，行員對老翁印象深刻，於是趕緊報警請出員警前來勸說，並連絡其親戚。

林姓老翁親戚告訴員警，80萬元是林姓老翁向他借的，表示家裡需修繕急需用錢所需，不曉得原來是墜入詐騙集團的「愛河陷阱」；老翁告訴員警，今年7月底迄今，他與該女子加好友，天天以老公、老婆互稱，日前對方指稱有貴重物品要寄到台灣，便與他結為連理共組「可愛家庭」，深信不疑，才向親戚借錢。

警方表示，近年來詐騙手法不斷翻新，除了常見的冒充家人、朋友「猜猜我是誰？」、「網路購物解除ATM分期付款」、「假冒檢警要求匯款」、「網路投資」、「感情詐騙」外，更出現「假援交、假徵婚」等詐騙方式。

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(中時 )