今日國安局長邱國正赴立院備詢照 翻攝國會頻道

國民黨立委馬文君今日於立法院外交及國防委員會質詢時表示，自今年五月起，國安局就不斷提到，中國利用網路及媒體打新型態的認知戰。馬文君說，國安局一直對外放話，卻不說明是哪些網紅媒體，根本在販賣芒果乾(亡國感)。

國安局長邱國正回應，目前有發現一些癥候，但正在查證，等事證完全再公布。馬文君批評，有確定的證據就下架，沒證據就不要隨便亂說，讓民眾很緊張。

馬文君說，民進黨執政後，網路或媒體上出現批評政府的言論，很快就被調查法辦。但若有對執政黨有利的風向，即使是假的，也不會怎麼樣，馬文君表示，民進黨執政下的台灣就是這樣的情況。

馬文君指出，日前發生索國斷交後，國安會報告又說可能還有邦交國要斷交，國安局後來又說不願預測轉向的可能性。馬文君說，這些放話搞得民眾無所適從，真正放最多假訊息、假新聞的就是執政黨。馬文君說，如果有網紅、媒體有違法事證，請政府具體講出來，不要整天放話製造芒果乾。

(中時 )