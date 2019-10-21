如果你無意間看到一名女子的內衣扣爆開該怎麼辦？有一名男網友就看到這樣的景象，讓他不知所指，PO照問網友該幫她扣上嗎？

原PO在臉書「爆廢公社」貼出一張照片表示，他在遊覽車上看見一名身穿裸背白細肩小背心、短牛仔裙的短髮女，低頭打電話，突然看到她的紅色內衣背後扣，疑似因她胸部過大、動作太大，意外繃開，讓看到超驚艷，卻不知該怎麼辦，於是偷偷拍下女子照片PO網，詢問廣大網友們「接下來怎麼辦？1提醒她、2幫她扣、3等它掉、4其它的方法~~」。

多網友看到照片驚呆表示「選2可能會被呼巴掌喔」、「選1提醒他！可能他會給你福利氣你幫忙扣喔」。「這個大！就等它掉下來，之後拍給大家欣賞」、「拜託對方都已脫成這樣！是你要脫好嗎」。

此文也意外讓網友瘋猜這名女子的胸部大小「這應該是E罩杯！不然內衣好買不會爆扣」、「這胸應該有過D以上」。

(中時電子報)