光輝十月不只有國慶，也有搞怪萬聖節！今年將於10月26日(星期六)上午9點到晚上9點，推出滿滿的活動，包括「大象保育暨尊親敬老活動」、「與野同樂保育園遊會」及萬聖節活動「2019 Zoolloween怪奇動物園」，歡迎您創意打扮和動物園一起慶祝105歲生日快樂。

好玩有趣的「與野同樂保育園遊會」。（台北市立動物園提供）

今年是台北動物園建園105年，陪伴我們逾半世紀的亞洲象林旺，仍是10月的主打星，上午大門廣場有手做大象手套、大象徽章DIY、大象立體紙雕、彩繪大幸明信片等等，還有今年剛開幕的「象足跡象前進」特展，從回顧大象林旺與馬蘭在台灣的生命歷程，了解大象保育如何與我們的生活息息相關，別忘了到教育中心參觀特展，看看林旺本尊。

「2019 Zoolloween怪奇動物園」活動，由擔任星探的工作人員，從當天的民眾中挑選出精心變裝的小明星或親子組合，邀請踏上星光大道。（台北市立動物園提供）

下午4點「與野同樂」保育園遊會緊接著登場，廣場上的保育市集，還有闖關活動等您來過關拿禮物，動物園也特別表揚感謝服務滿30年的員工，並與民眾分享動物園105歲的生日蛋糕。晚上大家期待已久、以西洋萬聖節結合保育議題的「2019 Zoolloween怪奇動物園」活動，由擔任星探的工作人員，從當天的民眾中挑選出精心變裝的小明星或親子組合，邀請踏上星光大道，想參加走秀的朋友，記得務必打扮亮眼，當天最吸睛的就是你囉。

歡慶台北動物園建園105年-邀您探訪怪奇動物園與野同樂。（台北市立動物園提供）

除了舞台走秀，今年的夜間還加碼「怪奇列車長」活動，透過神秘列車長的介紹，讓大家在搭乘列車的途中，深入了解動物生存面臨的危機，除了主打星-大象，想看看還有哪兩位隱藏版的列車長?想聽列車長的身世大解密嗎?晚上6點到8點半之間，只要搭乘遊園列車，就有機會遇到怪奇列車長。

10月26日（六）上午，歡迎到動物園聆聽動人的老歌傳唱。（台北市立動物園提供）

10月26日星期六，動物園邀請民眾一起來慶祝台北動物園105歲生日快樂，分享喜悅，還有以保育為主題的「2019 Zoolloweene怪奇動物園」系列活動。

(中時電子報)