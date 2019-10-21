雲林縣虎尾垃圾打包成塊。(許素惠攝)

雲林縣虎尾鎮長丁學忠、縣長張麗善(右一、二)視察垃圾打包系統。(許素惠攝)。

雲林縣虎尾垃圾打包前，先進行分篩。(許素惠攝)

雲林縣虎尾鎮內目前堆積了2萬公噸垃圾暫時無法焚化，加上鎮內每日持續產生40公噸，為避免堆放垃圾期間造成環境髒亂及臭味，縣府向環保署爭取經費進行分類打包，上午啟動整體作業，縣長張麗善期望明年5月底前順利完成2萬噸垃圾打包作業。

張麗善與環保局長黃士漢、虎尾鎮長丁學忠等視察打包機械系統，張麗善指出，環保署補助2160萬元進行垃圾打包，打包前先經過篩分、破袋、風選，磁選等過程，將鐵金屬、非鐵金屬及玻璃容器等垃圾分類回收，打包後每個壓縮垃圾塊體積約1.95立方米、約1.2~1.5公噸重，立方體更有利於立體化堆置，方便運輸又節省空間，以增加垃圾資源化，並達到打包減容化目的。

顧問公司人員表示，壓縮後可以增加密度，進而減少其體積，使方便運輸及堆疊，提升掩埋場的妥善利用率，另外，線材綑綁可避免壓縮垃圾堆置後體積復脹，而包膜可防止垃圾飛散及隔離異味及水份，不至於造成臭味逸散。

張麗善強調，垃圾打包暫時紓解無法焚化的壓力，未來將陸續在西螺及斗六實施。

(中時 )