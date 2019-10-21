衰爆倒楣鬼也有轉運的一天？一名女大生說一直以來超級「帶賽」的哥哥，去IKEA消費竟然刮中「整單免費」，還豪氣跟妹妹說，想要什麼買給妳。不過妹妹冷靜地問了一句「那是當筆才有折扣吧」，結果哥哥雖然真的中獎，最後卻一毛都沒領到，「衰爆倒楣鬼的劇情」，笑翻上萬網友。

一名女大生在社群媒體Dcard分享哥哥的趣事，她表示哥哥一直以來都是一個滿帶「賽」的人，帶賽事蹟包括：

1.買哀鳳可以買到機王

2.桌機用一用就自己突然燒掉

3.要進停車場遇到逆向出來的車卡在桿子前

4.Switch在我手上很久沒玩他說他要拿去玩就給他了，結果不久後他就說 變磚了開不了機

甚至哥哥進到科技業後，整間公司上百上千片晶片，他總是可以拿到壞掉的，真的可說是「自帶賽命格的人」。

女大生說，哥哥突然非常開心地打電話給她，說「妹妹！你哥出運了！我刮中ikea的整單免費欸！我可以幫家裡換傢俱了，你要10隻鯊鯊我也買給你」，不過女大生相當冷靜，回問一句：「那個是你消費的當筆才有折扣吧」。

哥哥隔了幾分鐘再打給電話給女大生，發現真的只能抵該張發票金額，而哥哥只買了222元。更慘的是，哥哥是拿媽媽的會員卡消費，領獎要用本人身份證，於是，「身為台中人在新竹工作，然後跑去桃園店逛」的哥哥，根本領不到，就算身分證寄給他再開去領，油錢也不划算。

所以，終於中獎的哥哥，根本沒領到錢，這讓妹妹笑翻天之外，也不禁問網友「誰來救救我這個天生帶賽的哥哥，或是提供一下轉運的方法」。

這篇爆笑貼文獲得超過1.2萬網友按心情回應，並留言「幸福來得太突然 只是你哥沒抓住」、「頭獎表示 我都準備好了 沒想到你還是那麼賽」、「這樣不知道算是運氣好還是衰」、「這中了比沒中更難受」、「還記得我抽到再來一瓶的瓶蓋 掉進水溝裡...」。

(中時電子報)