國民黨台南市第四選區立委參選人林燕祝表示，她的永康競選總部大型韓國瑜看板遭人以打火機毀損。（洪榮志攝）

「當家不鬧事！」國民黨台南市第四選區立委參選人林燕祝永康競選總部大型韓國瑜看板遭人以打火機毀損，她的座車停在水萍塭公園參與造勢晚會也被人蛋洗，市議會國民黨團21日除痛批執政的民進黨惡性不改竟然教唆暴力，還呼籲警方徹查到底。

國民黨總統參選人韓國瑜19、20日在台南市展開傾聽之旅，市議會民進黨團18日痛批韓是詐騙集團，台南人反對詐騙，拒絕韓國瑜，預告抗議將遍地烽火。不料，韓國瑜19日晚間在南區水萍塭公園舉行大型造勢晚會結束後，正準備搭車離去時，即被人丟雞蛋險些砸中。

國民黨團議員王家貞、林燕祝、蔡淑惠、曾培雅、盧崑福、許至椿等人，21日在市議會舉行記者會，痛批民進黨預告韓國瑜來台南造勢「抗議將遍地烽火」，果然在民進黨的教唆之下，林燕祝永康競選總部的韓國瑜看板被燒、韓國瑜被丟雞蛋、林燕祝座車遭蛋洗、蔡淑惠的看板也被破壞，還說是自導自演，民進黨真不愧是暴力始祖，當家還鬧事，栽贓扣對手帽子把戲已玩20年真漏氣，請檢警調針對台南選舉教唆暴力和行使暴力，深入追查，台灣不是香港，公權力不容挑釁。

警方指出，有關林燕祝座車在水萍塭公園遭丟擲雞蛋，已在調查偵辦中；至於永康競總韓國瑜看板遭毀損部分雖未正式提告，但因林燕祝已口頭告知警方，永康警分局獲知後，也立即介入調查。

警方強調，針對各參選人的競選總部、服務處、競選看板棋幟、宣傳車等處所，在相關場所設立後，均立即啟動安全維護機制，統合各分局各派出所、偵查隊、警備隊等警力，設立巡邏箱，列入24小時巡邏重點加強維護作為，還由分局長親自前往參選人競選總部或服務處所，向參選人本人訪視安全維護需求，建立維護之機制，各派出所針對易遭破壞之競選看板列為巡邏重點目標，並協請參選人本身設立監視器，以強化各場所及設施之安全維護。

(中時 )