舉重女神郭婞淳秀六塊美肌，展示訓練成果。(摘自郭婞淳臉書粉絲頁)

舉重女神郭婞淳9月21日在泰國世錦賽兩破世界紀錄摘下2金1銀，相隔1個月，郭婞淳在全運會雖然無法刷新挺舉世界紀錄，但依舊輕鬆摘金，大秀腹部六塊肌展示訓練成果。

郭婞淳不但實力夠，人美心更美，經常回饋家鄉做善事，今日比賽吸引了不少民眾到場為她加油打氣，比賽結束後就連工作人員也都搶著和她合照。

教練林敬能表示，郭婞淳抓舉狀況不是很好，所以開把90公斤，挺舉練習找到感覺，因此決定從120公斤調整到133公斤，可惜挑戰141公斤世界紀錄的時候太急了，動作沒有完成就想要站起來，導致最終失敗。

郭婞淳說，世錦賽結束後就沒有刻意練習，所以對於今天的成績感到很滿意，12月將前往大陸天津參加世界盃，這是奧運積分賽，加上主要對手都已經浮出水面，大陸兩人還有北韓崔孝辛，因此激勵出強烈的求勝慾望。

林敬能強調，郭婞淳就像是一部跑車，該減速的時候就要及時踩煞車，該加速的時候就要催油門，她現在伸縮自如，知道如何調整，師徒兩人經常一個眼神就知道彼此在想什麼，這次挺舉看她練習的時候已經舉起130公斤，就知道她有想要挑戰世界紀錄，即便失敗也無所謂，至少她有進取心。

林敬能表示，依照規定，每位選手都要參加6場東京奧運積分賽，郭婞淳目前已經比完4場，12月天津世界盃與明年哈薩克亞錦賽，5月就會確定奧運參賽名單。郭婞淳的對手只有自己，其他人都只能是她前進路途上的絆腳石。

(中時電子報)