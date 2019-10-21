香港反修訂《逃犯條例》風波持續，中共黨媒「人民日報」發表評論文章，批評香港有中學教材把香港眾志秘書長黃之鋒列入「中華傳統美德格言及名人系列」，指黃之鋒是公認的「港獨」分子，還向西方國家乞求制裁同胞，與「中華傳統美德」扯不上絲毫關係，直指「從這部荒謬的教材，可以一窺香港教育的嚴重問題」。

文章指出，無論是香港的通識教育教材，或是一些教師，都把課堂當成撒播政治觀點的「土地」，刻意放大香港與內地矛盾，鼓動學生通過「非制度化途徑」表達訴求；教協甚至煽動學生不要上課去搞政治，結果就是令學生逐漸喪失獨立思考的能力，遇事容易情緒化、走極端，政治化的教育消解最基本的師道倫理，不能不說是香港教育最大的失敗與悲哀。

文章認為，如今的香港教育缺乏「好與壞、是與非」的最起碼標準，通識教育無大綱，教材無標準，令罔顧事實、顛倒黑白、充滿偏見的內容比比皆是；教協出版的教材甚至請非法「佔中」搞手戴耀廷當顧問，對青少年思想的毒害可想而知；又指所謂「言論自由」為一些教師兜售無良政治觀點大開方便之門，「港獨」、「違法達義」等思想假言論自由之名大行其道，實是諷刺。

評論認為，教育必須牢牢紮根本國的文明母體，才能枝繁葉茂，香港教育一旦失去中華文化和歷史的景深，脫離具體國情，年輕人對一切事物的理解和認知就容易流於表面，必須讓教育回歸文明母體，傳承中華優秀文化，強化國民身份認同，才能讓香港年輕人深刻認識到自己和香港從何而來、向何處去。

(中時 )