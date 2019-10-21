第三代公路監理資訊系統今日上午出現異常，公路總局表示，今早6點10分接獲系統異常訊息，該服務系統無法對外界接服務連線，目前初步判定是伺服器儲存容量不足，監控人員未能及時發現改善，才導致服務異常。

公路總局2015年投入19億元建置第三代公路監理資訊系統，整合44億筆資料，供警察、財稅等單位，查詢駕駛人違規、報稅等業務，也提供民眾以該APP繳納汽燃費、罰鍰、變更通訊地址或報廢汽機車等，省去親自到監理所辦理的麻煩。

不過今日上午該系統卻傳出異常狀況，公路總局表示，每天上午6點都會針對系統掃描，確認對外服務是否有問題，今早6點10分即接獲系統異常訊息，公總也即刻啟動緊急維修，於上午9點、上班前就恢復正常營運。

公路總局表示，已經派員進駐中華電信，了解系統故障原因，目前初步判定是因伺服器儲存容量不足，監控人員又未能及時察覺，才導致異常出現，且該系統昨日都很正常，因此沒有預期今日會故障，詳細原因則須待中華電信查明。

公路總局表示，第一時間發現系統異常，也進行緊急修復，並於9點前完成修理，今日尚未接獲警政單位回報無法開單或查詢。

(中時 )