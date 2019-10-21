女星楊冪被公認是中國大陸演藝圈「四小花旦」之一，主演《小時代》、《三生三世十里桃花》、《扶搖》等夯劇，兼具美麗外型與演技實力，讓她人氣暴漲不止，即便歷經離婚風波，仍無法動搖楊冪在圈內的地位，至今仍是眾多粉絲心目中的「完美女神」，楊冪自然也是廠商爭相邀約合作的頭號人物，尤其穿搭飾品總能帶起一番購買潮，因此楊冪也被認為是「帶貨女王」，沒想到連進出機場都穿得時尚好看的她，近來竟被拍到超崩壞畫面，讓網友驚呆，直呼這可說是今年娛樂圈最NG的穿搭之一。

楊冪不僅代言拍照時穿著入時，私下也總展現個人時尚品味，尤其機場穿搭的部分總不讓人失望，曼妙的身材加上時髦新鮮的衣著，被認為是非常懂穿衣哲學的女星，然最近女神難得「凸槌」，楊冪現身機場，穿了件排釦內搭針織衫搭配高腰褲，E罩杯豐滿上圍確實被凸顯了，但卻太過頭，讓胸部猶如垂到腰部，她在外頭穿上oversize雙排釦外套，風一吹更讓這缺點展露無遺，讓網友看了大驚失色，直呼這是今年最NG的穿搭。

(中時電子報)