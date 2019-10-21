🎥 LeBron James discusses his relationship with Coach Vogel, and his excitement for Opening Night. pic.twitter.com/pPWlGfSUcz — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 20, 2019

準備迎接23日新球季開幕戰遭遇快艇的湖人「小皇帝」詹姆斯，21日練球後受訪表示，「開幕戰很棒！我感覺就像開學第一天回到學校，前一晚整理好衣物，那種回歸正題的興奮感都回來了，因為我愛打球，也經歷生涯最長的休息時間。」

「以我目前的身體與心理狀態，不管在開幕戰對誰都一樣，」詹姆斯說，「我想對於電視台、對於記者、對於所有人，為了比賽造勢是你們的工作，不過今天是周日，我會享受今天剩餘時光，看看美式足球，也去現場看兒子的高中球賽。」

詹姆斯強調，自己精神上已經準備好了，但從身體角度來看，湖人全隊都還在調整當中，最佳調整方式就是多打比賽，「我們還在提升熱身賽強度下的體能，克服海外比賽的影響，但因為知道比賽從周三開始算數，心理層面已有轉變。」

湖人新球季開幕戰作客遭遇快艇，剛好跟詹姆斯上季從腹股溝傷勢復出的對戰戲碼相同，「我感覺不一樣，那是我第一次當湖人球員作客面對快艇，你在同樣的休息室，卻從球員通道另一端跑出來，地下停車場與家人待遇也都不同。」

只是湖人在新球季開打就遇傷兵困擾，因為湖人官方宣布庫茲馬因為腳踝扭傷，確定無法出席開幕戰，目前他還不能參加團隊訓練，只能自己從事非對抗練習，復出時間未定，看來詹姆斯想要等到球隊陣容到齊，還需多花一點時間。

(中時電子報)