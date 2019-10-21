台科大行動工程師團隊，集結30名來自機械系、材料系、設計系等系所學生，前進印尼泗水、越南芹苴偏鄉小學，建造廁所、圖書館、遊樂設施，也為水資源匱乏地區打造農業用灌溉設備，解決當地居民的生活與環境問題。

台科大行動工程師計畫由工程學院發起，今年邁入第三屆，服務規模較往年擴大，除了再次前進印尼偏鄉擔任志工，團隊也首次將服務地區擴大至越南，並和當地大學生合作，改善偏鄉學校的設施。

台科大校長廖慶榮表示，越來越多台科大學生懷抱熱血加入行動工程師團隊，同學們發揮各自的專業技能與動手做精神，實際參與跨國的工程問題，嘗試以不同文化及觀點切入，解決當地人的生活問題，不僅開拓學生國際視野，對英語溝通協調能力提升也有很大的幫助。

台科大團隊前進印尼，將荒廢已久的偏鄉小學廁所重新改建，並且重新粉刷美化圖書館，也協助建置校園WIFI，讓「沒有網路的電腦教室」連上網，大幅提升校園環境衛生與學習品質。

台科大機械系大三學生王人禾表示，原本小學裡面只有了一間廁所，廁間完全不敷使用，小朋友想上廁所只能跑回家，因此團隊將校內的廢棄廁所重新改裝，並且規劃窗戶等通風設計，讓如廁環境更舒適衛生。

台科大團隊也到印尼泗水，在當地開設工作坊，教導農民利用洛神花製作化妝水、果醬、冰棒等特色產品，並且協助設計產品外包裝、宣傳海報，提高洛神花附加價值，增加農民的收入。

參與開發洛神花產品的設計系大二學生王妤文表示，為了開發適合的產品，他們親自到田裡採收洛神花，研究不同配方，做出來的洛神花化妝水、冰棒都非常受到當地人歡迎，很有成就感，期盼能改善當地農民的生活。

今年台科大團隊首次前進越南服務，替越南芹苴的偏鄉小學建置遊樂場、圖書館、創新教學教室，讓越南當地學童有開心玩耍、安心學習的上課空間。

機械系大三蕭靖澂說，為了如期將遊樂場建置完成，每天早上五點就要起床工作，從灌水泥、彩繪遊具外觀、安裝設施都要自己動手做，雖然過程辛苦，但是看到小朋友開心玩耍的笑容，這些辛苦都不算什麼了。

(中時 )